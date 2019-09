Heltøft, men så kompakt at jeg får åndenød

Det er gått 12 år siden Moving Oos albumdebuterte med «Peace & Love» - et dypdykk ned i den psykedeliske soulen fra tidlig 70-tall; med gitar, groove - og et element av Blues Brothers-showmanship. Med løftet fra hitrefrenget og de feite gitarriffene på signaturlåten «Romancer», var Per Borten, vokalist Frank Reppen & Co en gjeng det var lett å bli begeistret for.