Bedre på far enn mørk materie

Den forrige romanen til Jan Kjærstad, «Berge»(2017) var et gledelig løft i forfatterskapet etter en viss formsvikt i romanene som kom etter at han fikk Nordisk råds litteraturpris i 2001. «Mr.Woolf» starter godt i form og innhold. Boka er fortalt som et intervju, hvor fortelleren er i en slags dialog med sin biograf, etter å ha lest et utkast til dennes bok om fortelleren.