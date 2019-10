Godt om andre verdenskrig

Andre verdenskrig slutter ikke å fascinere. Store deler av Europa lå i ruiner, Norge var også okkupert, selv om vi ikke ble like hardt rammet som mange andre land- verken hva tap av menneskeliv eller materielle skader angikk. Men krigsårene har selvsagt preget også oss som nasjon.



Ingar Sletten Kolloen er forfatteren bak mange kritikerroste biografier, blant annet «Snåsamannen» fra 2010. Hans nye bok, «Under krigen,» er den første i en serie hvor han vil se på hva krigen gjorde med oss – både som enkeltindivider og som nasjon.



I denne boka tar han for seg det første krigsåret – fra tiden rett før Tyskland okkuperer landet den 9. april og gjennom de første, kaotiske månedene da regjering og konge var på flukt, og da Quisling forsøkte å feste et sterkt grep om makten i landet. Men Kolloen skildrer ikke bare begivenheter vi kjenner godt fra før, han skriver også virkelige personer inn i boka. Vi møter blant annet Gudrun Martinius, den første kvinnen som gjennomførte UDs aspirantkurs, og som hadde sin arbeidsplass hos Utenriksdepartementet da krigen kom til Norge. En annen person Kolloen skildrer er Trond Hegna som var redaktør av en av de største Arbeiderparti-avisene, «1ste mai» i Stavanger. Han reagerte kraftig på Josef Terbovens tale den 25 september hvor han hevdet at veien til frihet for nordmenn gikk gjennom medlemskap i Nasjonal Samling, og Hegna hadde mot til å trykke en artikkel som gikk mot Terboven og nazistene.



Kolloen forteller godt og med engasjement. En av utfordringene ved denne type bøker, hvor forfatteren maler med bred pensel og ikke går i dybden på et spesifikt emne, er at mye er kjent fra før. Således er det et smart grep å skrive enkeltmennesker inn i begivenhetene. Dette gir stoffet mer levd liv, og forfatteren får vist hvordan krigen berørte forskjellige mennesker.



Kolloen har skrevet en bok som forener fakta og enkeltmennesket, og som byr på store lesegleder.

Anmeldt av ØRJAN GREIFF JOHNSEN