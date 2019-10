Gutteromsblues i stor skala

Han begynner å bli litt av en Norgesvenn, John Mayer - som inntil i kveld ikke hadde spilt i Trondheim før. Med en karriere som strekker seg over hele 2000-tallet, har han altså opparbeidet seg en aldri så liten katalog av gode låter. Med gode anmeldelser fra konserten i Oslo tidligere denne uka, var det duket for en helaften med bluesgitar og hjertesmerte. For selv om mannen som har sjarmert flere av verdens vakreste kvinner i senk startet som en pop-rocker, har hans nyeste låter slektet mer på bluesen du finner i New Orleans og Atlanta. Som passer bra, da Mayer har holdt hus i Atlanta de siste tjue årene.