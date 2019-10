- Dette er drømme-roasten! Dette er kanskje den personen i Norge som det er gøyest å «roaste». Først og fremst fordi han kanskje fortjener det mest. Han har runda av tidenes skikarriere, og er nå over i et annet liv. Det er perfekt timing, sa Nils-Ingar Aadne da nyheten om at Petter Northug skulle roastes, ble kjent.