Sist brødrene Bård og Vegard Ylvisåker turnerte med «The Expensive Jacket Tour» solgte de ut Oslo Spektrum, spilte for 6000 mennesker i Bergen, og trakk godt over 3000 publikummer i Trondheim under Olavsfestdagene i 2014. Denne helga tok de med de dyre jakkene, musikerne og humoren til Dødens dal under Uka.