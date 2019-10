Fra 1. januar 2020 overtar fylkeskommunene forvaltningsansvaret fra Riksantikvaren. Oppgavene er beregnet for mellom 17 og 22 årsverk, men landets fylkeskommuner får totalt to årsverk på deling det første året. Det betyr at Trøndelag fylkeskommune må forvalte cirka 200 bygninger med en stilling på kun 20 prosent.