Trondheimsolistene spiller for 40 000 publikummere i år

- Det er litt av et år, og litt av en høst vi nå er inne i. Og London-konserten i Queen Elisabeth Hall onsdag 16. oktober, sammen med Trondheimsolistenes Artistic Partner, den verdenskjente cellisten Alisa Weilerstein, blir ganske heftig, sier Steinar Larsen, daglig leder for Trondheimsolistene. Han sikter til ett av høydepunktene blant årets konserter, og betydningen av å spille i den britiske hovedstaden. Hovedtyngden av management for klassisk musikk sitter i London, noe som betyr mye med tanke på at de satser stort internasjonalt. Av de 100 konsertene de spiller i år skjer 13 av dem på scener i utlandet.