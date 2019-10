Hunden vår har bedre seng hjemme enn vi har på hytta

Lite kan måle seg med å sove godt i egen seng. Å våkne uthvilt, uten snev av vondter noe sted. Fantastisk. Og det er nok sånn at du setter mer og mer pris på dette, dessverre. For det er neppe noe typisk tegn på at du er ung og dynamisk.