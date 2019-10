- Frustrerende og demotiverende at det er et kjempegap mellom plan og budsjett

Det har lenge vært bred politisk enighet i Trondheim om at det er kulturens tur til å få et realt løft. Kommundelplanen for kunst og kultur 2019-2030 skal vedtas i bystyret torsdag, og mange har påpekt at den er grundig og bra. Men det flate budsjettet som rådmannen har foreslått gir ikke mye håp blant byens kulturaktører om at kommunens ambisiøse kulturplaner kan realiseres.