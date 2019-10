Legendarisk svensk tivoli-kamp

I likhet med ukas norske premiere «Spionen», er «Fyr & Flamme» basert på en sann historie som blant annet utspiller seg i Stockholm under krigen. Ellers er de to filmene ekstremt forskjellige. Regiduoen Mårlind/Stein gjorde sist Håkan Hellström-musikalen «Känn ingen sorg»(2013) på kino. Her tar de for seg rivaliseringen mellom to fornøyelsesparker i Stockholm fra 1940, til fargesprakende, lekent og musikalsk Romeo & Julie-drama med mørkere bunn.