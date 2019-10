Trønderfest i Oslo

Vi skal sikkert ikke legge for mye i det, men det er fristende å lage et lite poeng av at Spektrum-konserten både åpnet og sluttet med «Levva livet». Derimellom viste Åge Aleksandersen fram en stor del av sin musikalske palett, fra det energisk rockende via leken trønderrock til mer dempede partier. Ofte framført i en allsangvennlig drakt som sikret namsosingen god vokal støtte fra de over 8000 tilskuerne i et fullsatt Oslo Spektrum.