Nå har disse gutta rocket i 60 år

- Dere har det kaldt her, ja, sier gitarist Åge Haugan i høstkulda på brattøra. Han har ikke har vært i Trondheim på fire år, siden sist han var med på en gjenforening med The Vikings. Men han holder spilling vedlike i sitt eksil i Thailand, i et miljø preget av både og norske og internasjonalt profilerte musikere.