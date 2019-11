Hun er ikke i tvil om hva som holder oss unge og pene

Edel Dahl (75) er i full gang med intervjuet, nesten før jeg er innenfor døra. Og mens jeg setter meg i sofaen, blir hun stående, med en kroppsholdning som en ballettdanser. Men det er ingen ballerina jeg skal snakke med. Derimot en 75-åring som har drevet skjønnhetssalongen Clinique Cicerone i 50 av dem. Tusenvis av trondheimsdamer, og menn, har vært innom for hud- og fotpleie her. Og mange har nok fått seg en mild skrape av «skjønnhetsdama» for manglende stell av hud og føtter.