Den islandske regissøren Hlynur Pálmason viste talent for ambisiøs, europeisk filmfortelling i debutfilmen «Vinterbrødre»(2017). Den fikk Bodil-prisen for beste danske film i 2018. Hans nye film er litt lettere tilgjengelig, men omtrent like kompromissløs i form: En slags indre krim, med død, sorg, sinne og en politimann som mistenker at kona var utro.