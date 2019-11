I det ene øyeblikket kan jeg ikke fordra det. I det neste er jeg solgt

Volbeat har holdt det gående siden 2001, og det danske hardrockbandets merittliste er lang. Nå kan frontmann Michael Poulsen & co. også kalle seg første band som har solgt ut Trondheim Spektrum på maks kapasitet. Det er et greit flertall menn i alderen 30 til 60 blant de 12 000, men ellers er sammensetningen så nær et tverrsnitt av befolkningen som jeg har sett på en arenakonsert før.