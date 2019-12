Egentlig er «Knives Out» en film av typen det har blitt vanlig å hevde at ikke lages lenger. Derfor er det ekstra gledelig at den herlige krimkomedien full av fornøyelige skuespillerprestasjoner i smart manus ser ut til å bli en overraskende slager i kinomarkedet etter premieren nylig i USA. Filmen bør kunne glede mange også her til lands.