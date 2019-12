Julestemning pakket inn i bygdefest

«Den aller første konserten var egentlig en unnskyldning for å holde julebord» annonseres det rett før teppet går opp, og jeg noterer på telefonen (ja, for så moderne er jeg) «bygdefest» kjappere enn jeg rekker å bli overrasket over sceneshowet. For mitt eneste forhold til D.D.E er jo som de fleste andre «E6» og «Rumpa mi». Jeg visste ikke før i går at de feiret 20 årsjubileum med juleplata si. Bare arrester meg på det allerede her.