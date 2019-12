Så var vi her. Enden på visa. Etter at J.J. Abrams ga oss «The Force Awakens» i 2015, er han nå tilbake for å hale stjerneskipet i land. Men der «The Force Awakens» balanserte fint mellom nymotens historiefortelling og frekk kopi av «A New Hope» fra 1977, klarer ikke «The Rise of Skywalker» å være en ny «Return of the Jedi».