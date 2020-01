Artig grovis med Eddie Murphy i form igjen

Vi må mer enn 10 år tilbake i tid til da Eddie Murphy sist ble nominert til en gjev filmpris. En av USAs beste komikere gjør fint comeback i den forstand med Netflix-filmen «Dolemite is My Name». Både Murphy og filmen er nominert til Golden Globe, for den ville og sanne(!) historien om Rudy Ray Moore(1927-2008). Et fenomen i svart amerikansk b-kultur på 70-tallet på film som også regnes blant rap-musikkens forfedre. Her følger vi hans ferd mot et stort publikum med grovkornet humor og øret mot gata som fremste våpen.