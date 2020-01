Sterk 22. juli-serie med smerte og kritikk

Det så ut til at 2018 skulle bli det store året for drama om 22. juli på film og tv, med norsk spillefilm, internasjonal Netflix-film og svensk dokumentar. Søndag er det premiere på NRKs store dramaserie «22. juli», med de dyktige og rutinerte filmskaperne Sara Johnsen og Pål Sletaune som ansvarlige for manus og regi. Den er så vond, så godt laget at den vil føre til ny debatt om det nasjonale traumet som terrorhandlingene i 2011 fortsatt er.