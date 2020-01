«Bombshell» skildrer noen av de samme folkene og historiene som HBO-serien «The Loudest Voice», som denne uka ga Russell Crowe Golden Globe for beste mannlige skuespiller som den beryktede Fox News-legenden Roger Ailes. Her er John Lithgow omtrent like god i samme rolle, i en film som blander fakta og fiksjon i dramaet som førte til Ailes' fall fra Fox News i 2016.