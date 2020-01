Det skulle egentlig ikke vært mulig å lage en grotesk, men også varm komedie om en tiåring i Hitlers barnehær, som oppdager at mora hans skjuler ei jødisk jente i veggen, på tampen av 2. verdenskrig i en tysk småby. Like usannsynlig er det at den beksvarte komedien i smakløs ramme lykkes tross alt og er nominert til seks Oscar-priser.