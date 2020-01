Sterkt portrett av kunstner med anoreksi

Det er sjelden å møte dokumentarfilm som kobler kunst og sykdom så sterkt og usminket som «Selvportrett», hvor både Lene Marie Fossen og bildene hennes får snakke for seg. Kunstneren døde dessverre før premieren. Filmen følger henne hovedsakelig de siste 5–6 åra. Filmen har også tilbakeblikk i familiealbumet til tiden før hun begynte å stoppe tiden, for å forbli et slags barn ved ikke å spise.