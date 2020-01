Etter 12 år med Queen-hyllest, satte Åge Sten Nilsen punktum med et stort show i Oslo Spektrum i november i fjor. Men så flyttet han selv til Trøndelag. Omtrent samtidig åpnet nye Trondheim Spektrum, som ga nye muligheter for de virkelig store anledningene. «The Show Must Go On», tenkte Nilsen og produsent Gusty Utterdahl.