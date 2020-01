Veneziansk hitparade

Mens konsertens første del var viet mindre kjente verk, ble stemningen løftet flere hakk da fiolinsolisten Giuliano Carmignola kom på scenen etter pause for å spille Antonio Vivaldis mest kjente verk, Fire årstider. Først var spoten for skarp, og deretter, etter å ha starten på «Våren», tok det ikke mange minuttene før filolinsolisten avbrøt konserten og kjeftet på noen i salen som hadde fotografert ham og orkestret med blitz. Det var sikkert ikke så gøy for de som hadde forsøkt å fange fiolinisten på telefonminnet, men jeg må innrømme at det er herlig befriende med en solist som tør å si fra. Den fullsatte salen satt om mulig enda mer skjerpet etter dette!