Bandet j00 (uttales "You") har spilt sammen et knapt år, men har et samspill som får en til å tro noe annet. Bandet fra Trondheim er ett av flere demoband som preger årets line-up, men er et av få som får æren av å spille på festivalens største scene. Det vitner om at Trondheim Calling har skjønt noe som vi andre ikke har, eller, som vi andre ikke har fått opplevd før i kveld.