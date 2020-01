Verdensherredømme neste

Hun fikk kanskje sitt kommersielle gjennombrudd i 2016 da hun gjestet TRXDs «Wherever You Go» som ble en skikkelig radio- og landeplage her til lands. Nå, fire år senere, har hun droppet artistnavnet (og fornavnet) Hilde og satser som SKAAR. Etter å ha tilbakelagt seg et år med flere store radiohits, blant annet «24» og «Five Times» ble hun på starten av 2020 kåret til «Årets gjennombrudd» av flere i bransjen. Når hun inntrer hovedscenen på Trondheim Calling, er det derfor mye 21-åringen har å bevise. Skulle en tro.