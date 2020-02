Hastverk er lastverk

«Vi ringer ikke festivaler, de ringer oss» sa guttene i et intervju til Adresseavisen tidligere i høst. De tre ungguttene fra Trondheim har skutt rekordfort opp på «alles» radar, og har høstet en solid fanbase i hjembyen samt over en million streams på Spotify. Trondheim Calling booket dem like gjerne som artist, og ikke som demoartist. Det uten at gutta engang har et ordentlig management, eller team rundt seg. «Hustlingen» til side, er det fremdeles mye som gjenstår før gutta er på det nivået de vil være på.