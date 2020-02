En vital jubilant

Da tenker jeg ikke først og fremst på at festivalen i år hadde et rekordhøyt antall delegater fra musikkbransjen (800 - 1300 om man inkluderte spillende musikere). Heller ikke på at konferansedelen av festivalen fikk etablert en debatt om tilbud til yngre kulturbrukere, samtidig som de selv opplevde et opprør og boikottaksjon fra krefter i det gamle nordfylket som hevder seg usynliggjort i festivalprogrammet.