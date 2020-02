Ser mot Nyhavna for det nye kunst-og designmuseet i Trondheim

Utredningen av de de fire tomtealternativene for det nye museet for kunst og design i Trondheim skal nå i gang for fullt. Alle fire er gode alternativ, og vi kjenner noen av dem godt fra før, forteller Refsteh. Hun mener Nyhavna er et godt tilskudd til dette, og at de nå skal vurdere alle alternativene opp mot hverandre.