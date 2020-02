Regissør og manusforfatter Trey Edward Shults er et åpenbart talent. Det vistes i debutfilmen, familiedramaet «Krisha» (2015) og grøsseren «It Comes At Night» (2017) som er tilgjengelig på Netflix. Dette er hans mest ambisiøse og størst anlagte film med elementer fra forgjengerne. Mange vil finne den bedre og mer gripende enn meg.