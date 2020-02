Pstereo utvider, seks nye utesteder skal arrangere konserter under festivalen

Som en forlengelse av det allerede godt etablerte «Klubbpstereo», konsertene som spilles på utvalgte utesteder etter at lysene slukkes på marinen, har nå Pstereo gått sammen med seks lokale scener for å vie en hel dag til klubbkonserter. Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om å løfte helårsarrangørene, og tilby lokal musikk til et nytt publikum, og torsdag 20. august kan publikum igjen gå fra scene til scene, rundt om i midtbyen, og oppdage ny musikk.