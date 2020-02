Herlig fransk visitt

Bernard Minier er krimforfatter utenom det vanlige. Han skriver på ingen måte «vanskelig», men har høykulturelle referanser, det er de aller største eksistensielle spørsmålene som blir belyst gjennom en handling som har en tendens til å «ta av» i retning det mest voldelige. Her får du virkelig en følelse av at ting står på spill, ikke bare karrieren og livet, men eksistensen i videste forstand, for seriens hovedperson Marrtin Servaz.