Prisdryss til trønderske aktører under arrangørutdeling

I et fullsatt delegatområde på utestedet Blå under musikkfestivalen Bylarm, som denne helgen går av stabelen i Oslo, ble årets beste konsertarrangører kåret. Trondheim hadde nominerte i tre av totalt fem kategorier - og tok hjem seieren i to av disse. I kategorien «Årets Nykommer» var både Trondheim Konsertkollektiv og Festningen nominert, hvor førstnevnte stakk av med prisen. «Årets Profil» gikk til Pstereo.