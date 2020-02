Mariken Halle lager samtidsfilm som ingen andre her til lands. Hennes tredje spillefilm, «Vi er her nå» følger ei barselgruppe gjennom flere treff. Med unntak av en kjempebaby som stikker seg ut, er resten av filmen og måten den er fortalt på så hverdagslig og dokumentarisk i form og innhold at filmen havner et eget sted mellom virkelighetsnær og fiksjon.