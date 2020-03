Storebror ser oss stadig mer effektivt

I helga fikk «iHuman» prisen for beste norske film under den internasjonale dokumentarfilmfestivalen «Human» i Oslo. Den kommer på kino senere i måneden, og er en pryd for dokumentarprogrammet på Kosmorama. Tonje Hessen Schei fra Trondheim fikk mye oppmerksomhet og en rekke priser i inn- og utland for sin forrige film, «Drone» (2014). Der tok hun for seg amerikansk bruk av droner i «Krigen mot terror», samt forbindelsen mellom droner og dataspill.