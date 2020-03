Hva om livet kun besto av mat, sex og toalettbesøk?

– Vi lever i en tid der vi legger igjen all vår erfaring i en kunstig sky. Til slutt sitter vi igjen med kunstig intelligens som har full oversikt over vårt privatliv, og hva vi har gjort og hva vi gjør til enhver tid. Kanskje er det ikke så ille. Eller kanskje er det riktig ille, sier Espen Gangvik, leder for Trondheim elektroniske kunstsenter, TEKS, og Meta. Morf X, den sjette Trondheim internasjonale biennale for kunst og teknologi.