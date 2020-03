Trønder og sjaman i jungelen

En historie og dokumentarfilm utenom det vanlige rulles ut i «Newtopia». Den starter tilsynelatende som en slags norsk parallell til «Heart Of Darkness» med en hvit mann på vei inn i jungelen langs elva. Litt som Joseph Conrads klassiker har blitt kritisert for like mye å representere vestlig blikk på primitive samfunn som en kritikk av akkurat det, møter eventyrer Audun Amundsen seg selv i døra, eller jungelen, i møte med Mentawai-folket og særlig sjaman Aman Paksa.