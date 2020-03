Lysende Liù i rotete regi

Operaen «Turandot» leverer i kraft av sitt fremragende kor og den strålende solisten Linda Stenhoff Vist i rollen som slaven Liù. Thomas Ruud som prinsen Calaf skuffer dessverre med sin versjon av «Nessun Dorma», og regissør Rørvik roter det til gjennom krøkkete regi og et trehodet Chaplin-troll. Kansleren Ping, forsyningsministeren Pang og kjøkkensjefen Pong er i Rørviks regi transformert til en latterlig trio i stripete vester og gamasjer i sterk kontrast til resten av utøverne som tilhører en helt annen tid. Disse tre synger godt, og flere i salen ler smittende av diverse triks, men dessverre tar de tårene fra oss. Vi kommer til Puccinis «Turandot» for å gråte, ikke for å le. Hva har slapstick med det gamle Kina å gjøre?