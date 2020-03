Korona- krisen gjør at trondheimspolitikerne vil legge saken om nytt konserthus på is

Olavshallens fremtid har vært gjenstand for en rekke politiske debatter de siste sju årene. Tidligere i mars ble kjent at kommunedirektøren ville sette i gang utredningsarbeid for å bygge et nytt konserthus i Trondheim, samtidig som at kommunen ønsker å gå inn med 100 millioner kroner for å bidra til en nødvendig oppgradering og rehabilitering av kulturdelen av Olavshallen.