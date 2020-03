Trøndersk kunstner skulle være på Svalbard i en måned. Nå blir hun der på ubestemt tid

– Jeg har jo vært en stund i min egen boble her, og fikk helt sjokk da det plutselig ble så alvorlig. Vanligvis er det veldig livat i Longyearbyen med masse turister. Og fullt av folk som ofte er ute og spiser på restauranter. Men nå er det merkelig stille, og helt krise med tanke på alle som lever av turismen her, sier Ebbing. Hun har akkurat vært ute for å ta seg en matbit, og endte opp med å spise en hamburger helt for seg selv.