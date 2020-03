Det er spesielle grunner til at Håkon Gullvåg mener det bør innføres portforbud

– Det som er rystende er å oppleve å være i en slags normalsituasjon i Piemonte og Lombardia for bare tre, fire uker siden. Vi gikk i museer, dro på konserter, og var rundt i Torino, og i en del andre byer. Alt var normalt. Og så plutselig er hele Nord-Italia et kriseområde. Det er et skremmende perspektiv når vi nå ser tallene øker i Norge, sier Gullvåg.