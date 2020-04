- Hvorfor tar de ikke bare Viagra, som vanlige folk?

KARANTENEPRATEN

- Verden er helt surrealistisk. Hadde noen sagt at det ville bli slik for tre uker siden ville jeg ikke vært i nærheten av å tro på det. Her har det ikke vært andre enn meg på ukevis, og jeg har ikke vært på besøk hos andre heller, slår Anne B. Ragde fast i telefonen fra sitt vante utsiktspunkt på det som før var røykebalkongen, nå er luftebalkongen på leiligheten i Fjordgata.