Flakne med solokonsert skjærtorsdag

Nettkonserten med Stage Dolls på Moskus for noen uker siden er den som desidert mest sette av konsertene adressa.no har direkte-streamet i koronaperioden. Over 50 000 har vært innom Moskus sessions Facebook-side, der konserten fortsatt ligger. Det betyr at langt flere har sett denne konserten enn de som opplevde Bruce Springsteen i Granåsen.