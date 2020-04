Trønderske musikkfestivaler krever forutsigbarhet: - Troen på en normal festivalsommer har forsvunnet for lenge siden

- Aller helst skulle jeg ønske at myndighetene nå sier at det bare er å kjøre på med festival i august. Men det kan de jo ikke gjøre, og jeg har full forståelse for det. Det nest beste er at de gir oss en forutsigbarhet ved å skjønne at et forbud må ha lenger varighet enn to til tre uker, sier festivalsjef for Pstereo, Bård Flikke.