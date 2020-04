Seks viner vi anbefaler til påsken // Dette kan du drikke til påskematen

En artikkel i San Fransisco Chronicle viser til at byens beboere i hjemmekarantene drikker 42 prosent mer alkohol enn de vanligvis gjør. Vinmonopolet rapporterer også om økt salg her hjemme, men likevel ikke mer enn forventet med tanke på at alt av taxfree og svenskehandel i denne perioden nesten har stoppet helt opp. Vinmonopolets salgstall viser at nordmenn faktisk drikker mindre i krisetider; som under lavkonjunkturen på 90-tallet og etter 11. september og 22. juli. Det er foreløpig usikkert om alkoholkonsumet har gått opp eller ned under koronakarantenen.