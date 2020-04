– Jeg tror ikke det er usunt å plutselig måtte stoppe opp litt

– Først tenkte jeg, søren og. Men vi er jo omstillingsdyktige. Så da vi kom over det at inntektene fra turneen ble borte, og at vi har brukt så mye tid på å forberede turneen, så går det jo greit, sier Gunnhild Sundli, vokalist og frontfigur i Gåte, og tilføyer at mange opplever langt tøffere ting enn dem. Ni konserter gikk fløyten i mars, men de får sannsynligvis flyttet på noen av dem.