På et jorde i Valdres graves en død menneskekropp ut av gjørma. Lensmann Georg Bråten tilkalles og synet av den maltrakterte skikkelsen bringer ham et øyeblikk ut av likevekt. Den erfarne politimannen synes det ser ut som et mishandlet barn som forsvant for flere år siden. En gutt ved navn Gabriel han ikke forsto var i fare, et feiltrinn som stadig hjemsøker han.