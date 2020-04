Utleverer sin egen fæle far

På filmfestivalen i Berlin i 2014 skapte den amerikanske filmstjernen Shia LaBeouf to skandaler på samme dag. Han skulle presentere sin siste film, Lars von Triers «Nymphomaniac» og for en gangs skyld var det ikke dansken som skandaliserte. Først framsto amerikaneren rusa eller ustabil på pressekonferansen og svarte rørete på første spørsmål før han bare reiste seg og gikk. Så stilte han på rød løper med en papirpose på hodet, påskrevet «I Am Not Famous Anymore».